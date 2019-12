Orlando Bloom unterschreibt Exklusiv-Deal mit Amazon

US-Fernsehen

Der Schauspieler aus «Carnival Row» wird sich damit dem Streaming-Anbieter zur Verfügung stellen.

Der bekannte Schauspieler Orlando Bloom hat einen First-Look-Vertrag mit dem Gemischtwarenhändler Amazon abgeschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages wird Bloom Fernseh- und Filmprojekte für Prime Video entwickeln. Bloom ist derzeit in der Amazon-Serie «Carnival Row» an der Seite von Cara Delevigne zu sehen. Das Format wurde bereits für eine zweite Staffel verlängert.„Orlando ist ein fantastisches, kreatives Talent und ein Kooperationspartner für alle in den Studios“, erklärte Amazon Studios-Chefin Jennifer Salke. „Wir freuen uns, weiterhin mit Orlando zusammenzuarbeiten, nicht nur bei «Carnival Row», sondern auch bei den zukünftigen Projekten für unsere Prime-Video-Kunden.“Bloom ist vor allem für seine Rolle als Legolas in Peter Jacksons «Der Herr der Ringe» sowie seine Rolle als Will Turner in «Fluch der Karibik» bekannt. „Ich habe die Zusammenarbeit mit Jen Salke und dem Team vom Amazon sehr genossen und freue mich darauf, diese Beziehung mit diesem neuen und aufregenden Produktionsvertrag auszubauen“, erklärte der Schauspieler.